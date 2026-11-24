Das Anwesen Anmer Hall nahe der Küste ist für William, Kate und die Kinder ein Rückzugsort. Doch jetzt wurde die Familie wohl Opfer eines Einbruchs. Haben die Royals ein Sicherheitsproblem?

Sandringham (dpa) – Das britische Thronfolgerpaar ist einem Bericht zufolge Opfer eines Einbruchs geworden. Die Polizei in der englischen Grafschaft Norfolk bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass zwei Männer nach einem Vorfall auf dem Gelände des königlichen Landsitzes Sandringham wegen des Verdachts auf Einbruchs festgenommen wurden.

Einem Bericht der Boulevardzeitung «The Sun» zufolge soll es sich dabei um das Anwesen Anmer Hall von Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44) gehandelt haben. In dem größeren Sandringham House verbringen die britischen Royals traditionell die Weihnachtstage. Laut Polizei hielt sich in dem betroffenen Gebäude zum Zeitpunkt des Vorfalls am Montagabend niemand auf.

Royals sind nur selten in Anmer Hall

Zuerst hatte die «Sun» über den Vorfall berichtet. Der Boulevardzeitung zufolge verfügt Anmer Hall über zehn Schlafzimmer. William und Kate und ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) halten sich dem Bericht zufolge aber nur selten dort auf.

Sie leben inzwischen in der sogenannten Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit immerhin acht Schlafzimmern wurde beim Einzug als «forever home» der beiden bezeichnet, wo sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Praktisch ist auch, dass es nur einen Steinwurf vom Elite-Internat Eton entfernt ist, das George inzwischen besucht.

William beim Premierminister

Kurz nach Bekanntwerden des Zwischenfalls hatte William einen Termin bei Premierminister Andy Burnham in der Downing Street. Der Thronfolger ließ sich lächelnd vor der berühmten schwarzen Tür fotografieren. Eine Reaktion auf den Einbruch gab es zunächst nicht. William und seine Familie gehören zu den sogenannten arbeitenden Royals – sie bekommen rund um die Uhr Personenschutz gestellt.

Zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen rund um die königliche Familie war es in den vergangenen Jahren vereinzelt schon gekommen. So hatten unbekannte Täter etwa vor zwei Jahren zwei Fahrzeuge von dem Anwesen rund um Schloss Windsor gestohlen. Weltbekannt wurde ein Zwischenfall 1982: Damals war ein Mann in das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. gelangt und hatte mehrere Minuten mit der Königin gesprochen.