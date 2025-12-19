Barack Obama verrät seine Kulturtipps zum Jahresende

Welche Bücher, Filme und Musik gefallen dem ehemaligen Präsidenten? Barack Obama teilt seine Lieblinge zum Jahresende ganz öffentlich. Ein Blick auf seine Empfehlungen.

Washington (dpa) – Barack Obama hat seine Lieblingsbücher, -filme und -musik des Jahres veröffentlicht. «2025 neigt sich dem Ende zu und ich führe eine Tradition weiter, die ich während meiner Zeit im Weißen Haus begonnen habe: die jährlichen Listen meiner Lieblingsbücher, -filme und -musik zu teilen», schrieb der ehemalige Präsident der USA. Er hoffe, dass seine Follower darunter etwas Neues finden würden und bat sie gleichzeitig, ihm wiederum ihre Empfehlungen zu senden.

Ganz oben auf der Liste der besten Filme aus dem Jahr 2025 steht für Obama (64) der neue Streifen von Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Außerdem empfiehlt der 44. US-Präsident unter anderem «It Was Just An Accident» vom iranischen Filmemacher Jafar Panahi und die beiden Dramen «Hamnet» und «Sentimental Value».

Obama empfiehlt Kendrick Lamar und Lady Gaga

Das Top Buch 2025 war für Obama «Paper Girl», die Memoiren der amerikanischen Journalistin Beth Macy. Darin kehrt Macy in ihre Heimatstadt in Ohio zurück und untersucht die politische Spaltung dort. Obama gefiel darüber hinaus «There Is No Place For Us» von Brian Goldstone über obdachlose Berufstätige in den USA und die Essay-Sammlung «Dead and Alive» von Zadie Smith. Natürlich nennt er auch das neue Buch seiner Ehefrau Michelle und schreibt dazu: «Ich bin natürlich parteiisch.»

Die Liste von Obamas Lieblingsmusik enthält Rap-Titel wie «just say dat» von Gunna, «luther» von Kendrick Lamar und SZA oder «No More Old Men» von Chance the Rapper und Jamila Woods. Aber auch Pop-Lieder wie «Abracadabra» von Lady Gaga, «The Giver» von Chappell Roan oder «Jump» der K-Pop-Gruppe Blackpink stehen darauf. Auch spanische Hits wie «En Privado» von Xavi und Manuel Turizo oder «Sexo, Violencia y Llantas» von Rosalía stehen auf der Favoritenliste des ehemaligen Präsidenten.