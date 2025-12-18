Ballett-Choreograph Hans van Manen gestorben

Van Manen gilt als Meister des modernen Balletts und wird international gerühmt. Auch das niederländische Königshaus trauert.

Amsterdam (dpa) – Der niederländische Ballett-Choreograph Hans van Manen ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er starb nach Angaben der Nationalen Oper am Mittwochabend in seiner Wohnung in Amsterdam. Der Niederländer war mehr als 60 Jahre lang Choreograph und gilt weltweit als einer der Meister des modernen Balletts.

Rund 150 Choreographien

Van Manen wurde vielfach international ausgezeichnet, darunter auch mit dem Deutschen Tanzpreis. Seine Ballette sind bekannt für ihre klare schnörkellose Form. Er schuf rund 150 Choreographien, die auch international bis heute getanzt werden.

Van Manen war selbst auch Tänzer und von 1961 bis 1971 Choreograph und künstlerischer Leiter des Nederlands Dans Theater in Den Haag. Danach wurde er Leiter des Nationalen Ballett in Amsterdam. 1988 kehrte er zum Dans Theater nach Den Haag zurück. Von 2005 bis zu seinem Tod war er wieder leitender Choreograph am Nationalen Ballett in Amsterdam.

Königshaus trauert: «Wir erinnern uns mit Liebe»

König Willem-Alexander, seine Frau Máxima und die Königin-Mutter Beatrix rühmen van Manen. Die Niederlande hätten «einen ihrer größten Künstler verloren», heißt es in einer Erklärung des Königshauses. Prinzessin Beatrix, die frühere Königin, war mit van Manen befreundet.

«Verspielt, leicht und klar ließ er uns die Vollkommenheit in seinen virtuosen Balletten erleben», so die königliche Familie. «Wir erinnern uns mit Liebe, Bewunderung und Dankbarkeit an ihn und werden ihn sehr vermissen.»