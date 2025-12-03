Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn

Spotify-Nutzer sollen ab heute wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Der Musik-Streaminganbieter hat seine Jahrescharts veröffentlicht.

Berlin (dpa) – Die Musik von Bad Bunny ist weltweit dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. In Deutschland liegt dieses Jahr – wie 2024 – Taylor Swift auf Platz eins. Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.

Weltweit bei Spotify meistgestreamt: Bad Bunny

Bad Bunny stammt aus Puerto Rico und soll im Februar auch in der Halbzeit des Superbowl auftreten. Sein letztes Album «Debí Tirar Más Fotos» erschien Anfang 2025. Der 31-Jährige war zuvor schon mehrmals meistgestreamter Künstler innerhalb eines Jahres bei Spotify. Das unterstreiche den starken Einfluss von Latin Music, teilt der Anbieter mit.

Auch in den Billboard Charts lag Bad Bunny schon mehrmals an der Spitze. Er tritt während seiner aktuellen Tournee nicht in den USA auf, da er mögliche Razzien der Einwanderungsbehörde ICE bei seinen Konzerten befürchtet. Der Musiker hat auch viele lateinamerikanische Fans.

Die Top 10 der bei Spotify weltweit meistgestreamten Musiker dieses Jahr:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Taylor Swift, Pashanim und Linkin Park in Deutschland vorn

Unter deutschen Spotify-Nutzern liegt Taylor Swift an der Spitze, die im Oktober ihr jüngstes Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht hat. Vergangenes Jahr hatte ihr eine weltweite Tour, die Rekorde brach, besondere Aufmerksamkeit beschert.

Hinter der 35-Jährigen folgen auf Platz zwei der Berliner Rapper Pashanim und auf der Drei die US-Rockgruppe Linkin Park. Der 2000 geborene Musiker Pashanim hat 2024 sein Debütalbum «2000» veröffentlicht, im November kam eine neue EP heraus.

Die Top 10 der bei Spotify in Deutschland meistgestreamten Musiker:

Taylor Swift Pashanim Linkin Park Jazeek Bonez MC Luciano The Weeknd Aymen RAF Camora reezy

Das war der bei Spotify beliebteste Song in Deutschland

Was die Songs angeht, liegt der ebenfalls in Berlin geborene Musiker Zartmann mit «tau mich auf» vorn. Dahinter folgen «Ordinary» von Alex Warren (2) und «Wackelkontakt» von Oimara (3).

International waren die beliebtesten Lieder «Die With A Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars (1), «Birds of a Feather» von Billie Eilish (2) und «APT.» von ROSÉ und Bruno Mars.

«Gemischtes Hack» bleibt Deutschlands Podcast Nummer 1

Der Podcast «Gemischtes Hack» von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist wieder der in Deutschland bei Spotify beliebteste Podcast. Auf Platz 2 folgt das True-Crime-Format «Mordlust». Platz 3 belegt «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» von den Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz.

Weltweit und auch in Deutschland war «Fourth Wing –

Flammengeküsst» von Rebecca Yarros das bei Spotify meistgestreamte Hörbuch.

Lady Gaga beim Streamingdienst Deezer auf Platz eins

Bei Deezer lag Lady Gaga weltweit und Taylor Swift deutschlandweit auf Platz eins. Apple Music veröffentlicht seine Jahrescharts erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern.

«Wrapped» ist ein beliebtes und in den sozialen Medien viel geteiltes Format. Es wird jährlich Anfang Dezember veröffentlicht. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit.

Andere Streamingdienste

Schon lange können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten auch bei anderen Anbietern verfolgen. Ein Geheimtipp unter vielen Musikfans ist der Online-Musikdienst «Last.fm».

Neben Spotify gibt es weitere Streamingdienste wie etwa Deezer, Tidal, Apple Music oder YouTube Music. Viele Musikerinnen und Musiker kritisieren schon lange, dass sie für ihre Musik bei Anbietern wie Spotify zu wenig bezahlt bekommen. Die Vergütung ist je nach Anbieter und Künstler unterschiedlich.