«Aufgeregt ohne Ende» – Sonya Kraus tanzt bei «Let's Dance»

Noch ist nicht bekannt, wann die nächste Staffel der RTL-Show «Let's Dance» startet. Aber nach und nach werden die ersten Kandidatinnen bekannt. Eine von ihnen träumt schon lange davon.

Köln (dpa) – Für Moderatorin und Autorin Sonya Kraus erfüllt sich mit der Teilnahme an der Tanzshow «Let's Dance» ein langgehegter Traum. Sie wolle schon seit 20 Jahren teilnehmen, es habe aber nie «in ihre Lebensplanung» gepasst, sagte die 52-Jährige in einem bei Instagram geteilten Video. Jetzt sei aber der perfekte Zeitpunkt. «Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase», sagte die Frankfurterin dem Sender RTL, der Anfang dieser Woche mehrere Kandidaten der 19. Staffel verkündete.

Vor 20 Jahren habe sie keine Zeit gehabt: «Dann wurde ich schwanger, dann hatte ich ein Baby, dann wurde ich wieder schwanger, dann hatte ich Kleinkind und Baby, dann war ich ziemlich schwer krank und jetzt habe ich zwei pubertierende Teenies, die sowieso keine Lust auf mich haben», sagte Kraus dem Sender. Vor rund vier Jahren machte Kraus eine Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Sie gilt inzwischen laut RTL als krebsfrei.

Drei weitere Kandidatinnen auf dem Tanzparkett

Wann die 19. Staffel von «Let's Dance» zu sehen sein wird, hat der Sender bisher nicht bekanntgegeben. Verraten wurde aber schon, dass Schauspielerin Esther Schweins (55) sowie die Influencerin Vanessa Borck – in den sozialen Netzwerken bekannt als Nessiontour – ebenfalls mittanzen werden. Die 29-jährige Borck hatte zuletzt in der Kuppelshow «Princess Charming» auf RTL+ vergeblich nach einer neuen Frau an ihrer Seite gesucht. Zudem nimmt die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) an der Tanzshow teil.

Bei «Let's Dance» treten 14 Prominente gegeneinander auf dem Parkett an, die Kandidatinnen und Kandidaten tanzen dafür zusammen mit Profi-Tänzern und werden von einer Jury bewertet. Darüber, wer weiterkommt, entscheidet auch das Publikum mit einer Abstimmung.