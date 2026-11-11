Fast 400 Jahre alt ist das weltberühmte Gemälde von Rembrandt. Nun entnahmen Mikrobiologen Proben. Mit verblüffendem Ergebnis. Die unsichtbaren Bewohner kommen auch aus Japan.

Amsterdam (dpa) – 'Rembrandts weltberühmtes Gemälde «Die Nachtwache» (1642) ist lebendiger als man auf den ersten Blick sieht: Mikrobiologen haben nun mindestens 20 Sorten Mikroben auf der fast 400 Jahre alten Leinwand entdeckt – und dazu gehören auch Bakterien aus Japan. Sie werden in der Ausstellung «Die Nachtwache lebt» im weltweit ersten Mikroben-Museum Micropia im Zoo Artis in Amsterdam präsentiert.

Mikrobiologen haben bislang insgesamt rund 60 Proben auf dem Gemälde entnommen. Diese wurden im Labor zu sichtbaren Kolonien gezüchtet und nun auf einer Reproduktion des Bildes in Originalgröße präsentiert.

«Operation Nachtwache»

Die biologische Untersuchung fand im Rahmen des bisher größten Forschungs- und Restaurierungsprojektes «Operation Nachtwache» statt. Das Gemälde, das die Bürgerwacht von Amsterdam im 17. Jahrhundert zeigt, wird seit gut sieben Jahren vor den Augen des Publikums im Rijksmuseum untersucht und restauriert. Wann die Arbeiten abgeschlossen werden, ist noch unklar.

«Dank der Operation Nachtwache wissen wir so viel mehr über das Gemälde und die Arbeitsweise von Rembrandt», sagte der Direktor des Rijksmuseums, Taco Dibbits. «Und nun wissen wir auch, was darauf lebt.» Zur Erleichterung des Museums wurden keine bedrohlichen Schädlinge entdeckt.

Bakterie aus Japan

Die Mikrobiologen fanden 20 Arten von Bakterien. Dazu gehören solche, die vor allem auf der menschlichen Haut zu finden sind und zum Beispiel vor Krankheitserregern schützen. Aber auch Bakterien, die vor allem an Pflanzenwurzeln vorkommen.

Die Biologen machten aber auch eine besondere Entdeckung: Sie fanden eine Bakterienart, die 2013 zuerst in einer japanischen Zuckerraffinerie entdeckt worden war. Wie sie auf Rembrandts Gemälde in Amsterdam landen konnte, ist ein Rätsel.

Wahrscheinlich nicht von Rembrandt

Wie lange diese Kleinstlebewesen schon auf dem Gemälde sind, ist unklar. «Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass die Mikroben noch von Rembrandt selbst stammen», sagt Eline van Bloois, Leiterin des Forschungsteams von Micropia. Die Untersuchungen werden noch fortgesetzt.