Sängerin Ariana Grande ist gerade wieder auf der Bühne zu sehen. Nun gab sie über ihr Management ihre Pläne für die Zeit danach bekannt – auch mit Folgen für einen Schauspielauftritt.

Berlin (dpa) - Popstar Ariana Grande möchte nach ihrer Tour eine Pause einlegen. «Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen», zitierten US-Branchenportale, darunter «People» und «Deadline», übereinstimmend das Management der 33 Jahre alten Sängerin.

«Sie freut sich darauf, die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat», hieß es in dem Statement weiter.

Auch ihre Teilnahme an der Neuinszenierung des Musicals «Sunday in the Park with George» im Londoner Barbican hat die 33-Jährige der Produktionsfirma Empire Street Productions zufolge abgesagt. «Wir wissen, dass dies keine leichte Entscheidung war, und wir haben volles Verständnis und unterstützen sie», heißt es auf der Webseite des Barbican. Die neue Besetzung werde demnächst bekanntgegeben.

Fan-Diskussionen über Grandes Körper

Welche Kritik damit genau gemeint ist, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über Grandes Körper diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über die körperliche Veränderung der Sängerin aus. Viele Fans diskutieren über einen augenscheinlichen Gewichtsverlust.

Schon in einem TikTok-Video 2023 forderte Grande ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb solle man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint seien.

Grande ist gerade auf Tour zu ihrem 2024 veröffentlichten Album «Eternal Sunshine». Bis Anfang September sind mehrere Konzerte in Chicago und London geplant. Es ist die erste Tour seit sieben Jahren. Nach der Tour zu «Sweetener» hatte sie sich zwar nicht aus der Kunst zurückgezogen, wohl aber aus dem Live-Geschäft.