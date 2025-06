New York (dpa) – Die Modejournalistin Anna Wintour (75) zieht sich nach fast 40 Jahren als Chefredakteurin der US-«Vogue» zurück. Globale Redaktionsleiterin der Modezeitschrift sowie höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast werde Wintour aber bleiben, teilte eine Sprecherin des Verlags der Deutschen Presse-Agentur in New York mit. Für die US-Ausgabe der Modezeitschrift «Vogue» werde ein neuer Chefredakteur oder eine Chefredakteurin gesucht.

Wintour ist seit 1988 Chefredakteurin der US-«Vogue». Mit großer, dunklen Sonnenbrille, akkurat geschnittenem Bob, Stirnfransen und Haute-Couture-Kleid hat sie sich über die Jahre selbst zur Marke mit Wiedererkennungswert gemacht – verewigt auch in dem Erfolgsfilm «Der Teufel trägt Prada» von 2006.