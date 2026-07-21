Los Angeles/Berlin (dpa) – Der erfolgreiche Kinostart von «Die Odyssee» ist ein guter Zeitpunkt, um das bisherige Werk von Regisseur Christopher Nolan zu bewerten und seine Filme vom «schlechtesten» bis zum «besten» zu ordnen. Wo steht «Die Odyssee», wo «Oppenheimer», welcher Film gewinnt?

Im Laufe seiner Karriere hat sich der Oscar-Preisträger, der am 30. Juli 56 Jahre alt wird, zu einem der herausragendsten Filmemacher entwickelt. Er ist einer der wenigen, die zuverlässig Kinosäle füllen, die Blockbuster-Kino und anspruchsvolle Filmkunst verbinden, auf dessen Werke weltweit viele Millionen Menschen sehnsüchtig warten.

Hier sind alle Filme von Nolan, vom schwächsten bis zum stärksten – orientiert an der Bewertung in der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database, die global wohl maßgeblichste Filmbewertungsstelle). Allerdings ist es natürlich bei der «Odyssee» ein bisschen unfair, denn der Film konnte noch nicht so oft bewertet werden. Los geht's:

13. «Insomnia – Schlaflos»

- Film aus dem Jahr 2002 – bei IMDb 7,2 (von 10)

- Dauer: 1 Std. 58 Min. – in Flatrate-Stream bei HBO Max

- Schuldgeschichte mit Al Pacino und Robin Williams, Remake des norwegischen Films «Todesschlaf» von 1997 – ein Polizist soll in der Nolan-Version in Alaska einen Mord aufklären, ist aber wegen der Helligkeit dort schlaflos und auch weil interne Ermittlungen gegen ihn laufen.

12. «Tenet»

- Film aus dem Jahr 2020 – bei IMDb 7,3

- Dauer: 2 Std. 30Min. – in Flatrate-Stream bei Netflix, Prime Video, HBO Max

- Spionage- und Science-Fiction-Thriller mit John David Washington (Protagonist), Robert Pattinson und anderen. Eine neue Technik führt zu einem Konflikt zwischen Gegenwart und Zukunft. Der namenlose Protagonist soll den Weltuntergang verhindern, indem er einen russischen Oligarchen aufhält.

11. «Following»

- Film aus dem Jahr 1998 (Nolans Debüt) – bei IMDb 7,4

- Dauer: 1 Std. 10 Min. – in Flatrate-Stream bei Mubi

- Ein erfolgloser Schriftsteller gerät in eine Intrige, nachdem er sich die Zeit damit vertrieben hat, Fremden durch die Stadt bis zu deren Wohnung zu folgen.

10. «Dunkirk»

- Film aus dem Jahr 2017 – bei IMDb 7,8

- Dauer: 1 Std. 46 Min. – in Flatrate-Stream bei Prime Video und HBO Max

- Kriegsdrama unter anderem mit Harry Styles als Soldat – erzählt wird auf drei verschränkten Zeitebenen, wie im Mai 1940 britische Soldaten aus der von der Wehrmacht eingekesselten Hafenstadt Dünkirchen in Nordfrankreich gerettet werden.

09. «Oppenheimer»

- Film aus dem Jahr 2023 – bei IMDb 8,2 (bei rund 1,1 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 3 Std. – bei vielen Streamern zu leihen/kaufen

- Mit sieben Oscars ausgezeichnete Filmbiografie mit Cillian Murphy in der Hauptrolle über den Physiker J. Robert Oppenheimer (1904-1967), der als «Vater der Atombombe» gilt und wegen beruflichen Ehrgeizes die zerstörerischen Folgen seiner Erfindung verdrängte.

08. «Batman Begins»

- Film aus dem Jahr 2005 – bei IMDb auch 8,2 (bei rund 1,7 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 2 Std. 20 Min. – in Flatrate-Stream bei RTL+ und HBO Max

- Die Batman-Ursprungsstory als komplexer Film (Bruce Wayne, Sohn einer schwerreichen Familie, lernt, als Kind traumatisiert vom Mord an seinen Eltern, in einem geheimnisvollen Tempel überragende Kampffähigkeiten und wird zum Verbrechensbekämpfer im Fledermauskostüm).

07. «Die Odyssee»

- Film aus dem Jahr 2026 – bei IMDb 8,4 (erst um die 120.000 Bewertungen)

- Dauer: 2 Std. 52 Min.

- Gigantische Adaption der Irrfahrten des Odysseus nach der Eroberung von Troja und seiner Rückkehr nach Ithaka mit Stars wie Matt Damon (Odysseus), Anne Hathaway (Penelope), Zendaya (Athene), Lupita Nyong'o (Helena und deren Schwester Klytaimnestra) und Tom Holland (Telemachos).

06. «Memento»

- Film aus dem Jahr 2000 – bei IMDb 8,4 (bei rund 1,4 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 1 Std. 53 Min. – derzeit bei keinem Streamer

- Komplex, nämlich in zwei Richtungen erzählter Kriminalfilm (Szenen in Schwarzweiß vorwärts, Szenen in Farbe von hinten). Ein Mann, der seit dem Tod seiner Frau nur noch ein fragmentarisches Kurzzeitgedächtnis hat, sucht den Mörder seiner Frau.

05. «The Dark Knight Rises»

- Film aus dem Jahr 2012 – bei IMDb 8,4 (bei rund 2 Mio. Bewertungen)

- Dauer: 2 Std. 44 Min. – in Flatrate-Stream bei RTL+ und HBO Max

- Abschluss von Nolans «Batman»-Trilogie zwischen 2005 und 2012. Die Metropole Gotham scheint sicherer geworden zu sein und Batman (Christian Bale) nicht mehr wichtig, bis ein revolutionärer Söldner (Tom Hardy) auftaucht.

04. «Prestige – Die Meister der Magie»

- Film aus dem Jahr 2006 – bei IMDb 8,5

- Dauer: 2 Std. 10 Min. – in Flatrate-Stream bei HBO Max

- Zwei Zauberkünstler, gespielt von Hugh Jackman und Christian Bale, werden im viktorianischen London (also Ende des 19. Jahrhunderts) zu erbitterten Feinden nach einem fehlgeschlagenen Trick.

03. «Interstellar»

- Film aus dem Jahr 2014 – bei IMDB 8,7

- Dauer: 2 Std. 49 Min. – in Flatrate-Stream bei RTL+ und Prime Video

- Bildgewaltige, philosophische Science-Fiction-Weltraum-Oper mit Stars wie Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain über Wurmlöcher und Zeitreise-Paradoxien. Wie kompatibel sind Glaube und Wissenschaft?

02. «Inception»

- Film aus dem Jahr 2010 – bei IMDb 8,8

- Dauer: 2 Std. 28 Min. – in Flatrate-Stream bei Prime Video, RTL+ und HBO Max

- Meisterhaftes, vielschichtiges Melodram mit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ken Watanabe – es geht um einen Dieb, der schlafenden Menschen ihre größten Geheimnisse stehlen kann und während eines Flugs von Sydney nach Los Angeles das Gegenteil versuchen soll, und zwar dem Erben eines Industrie-Imperiums die Idee in den Kopf einzupflanzen, aus eigenem Antrieb den Konzern verkaufen zu wollen.

01. «The Dark Knight»

- Film aus dem Jahr 2008 – bei IMDb 9,1 (damit einer der besten drei Filme überhaupt laut der Plattform, nach «Die Verurteilten» und «Der Pate»)

- Dauer: 2 Std. 32 Min. – in Flatrate-Stream bei RTL+ und HBO Max

- Fulminanter Film mit Christian Bale als Bruce Wayne/Batman und Heath Ledger als Joker, der 2009 dafür posthum den Nebendarsteller-Oscar gewann. Batman hofft, dass seine Einsätze als maskierter Verbrecherjäger überflüssig werden mit einem neuen Staatsanwalt, doch es wird komplexer – im Grunde eine actionreiche Rechtsstaatsabhandlung.