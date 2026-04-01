Edin Dzeko feiert mit Fans in Sarajevo die WM-Qualifikation. Der Coup gegen Italien hat einen Preis: Zum FC Schalke 04 kehrt der Stürmer verletzt zurück. Der Zweitliga-Spitzenreiter äußert sich.

Sarajevo/Gelsenkirchen (dpa) - Mit einer Schulterschlinge zum Schutz ließ sich der verletzte Edin Dzeko von Zehntausenden Fans in Sarajevo feiern. Mit der linken Hand winkte der Stürmerstar des FC Schalke 04 nach dem Playoffsieg gegen Favorit Italien von einem Balkon und bejubelte das WM-Ticket für Bosnien-Herzegowina. In Gelsenkirchen sind die Sorgen hingegen groß: Fehlt der 40 Jahre alte Ausnahmefußballer Schalke nun in den entscheidenden Spielen um den Bundesliga-Aufstieg?

Schalker Statement

«Seine Schulter wird eingehend untersucht, auch nach seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen wird die Diagnostik fortgesetzt», teilte der Zweitliga-Spitzenreiter mit. Mit Blick auf die nächste Ligapartie am Ostersonntag hieß es: «Chef-Trainer Miron Muslic plant für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC ohne Dzeko.»

Der in Bosnien geborene Coach gab sich kämpferisch. «Wir werden das auffangen - so wie wir alles aufgefangen haben in den vergangenen neun Monaten», sagte Muslic: «Und zwar als Kollektiv.»

Dzeko, der nach seinem Winter-Wechsel ins Ruhrgebiet in acht Spielen schon sechs Tore erzielt hat, war in der letzten Aktion der Verlängerung nach einem Foul unglücklich auf die rechte Schulter gefallen. Beim Elfmeterschießen war er nicht als Schütze dabei, fieberte als Zuschauer mit.

Sogar Dzekos WM-Teilnahme gefährdet?

Erst zum zweiten Mal in der Verbandshistorie qualifizierte sich Bosnien-Herzegowina für die Weltmeisterschaft. 2014 in Brasilien war Dzeko dabei und will es natürlich auch diesmal sein. «Vor zwölf Jahren fingen wir klein an. Und jetzt stehen wir wieder hier und sehen, was daraus geworden ist», rief Dzeko den Fans zu. «Man sagt, wir hätten hoch gepokert. Mag sein, aber der Bluff ist aufgegangen.»

Ob durch Dzekos Verletzung auch seine WM-Teilnahme gefährdet ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. «Ich hoffe, dass Edin Dzekos Verletzung nicht schwerwiegend ist und er mit uns zur Weltmeisterschaft fahren kann», sagte Trainer Sergej Barbarez. Die Bosnier spielen in Gruppe B gegen Kanada, Katar und die Schweiz.