Fußball-Bundesliga
Borussia Dortmund: Talent Kaba erhält Profivertrag
Borussia Dortmund
Dortmund bindet Nachwuchstalent Mussa Kaba langfristig an sich. (Archivbild)
Bernd Thissen. DPA

Der Mittelfeldspieler ist seit acht Jahren beim BVB. Mit 1,96 Metern gehört der 17 Jahre alte Junioren-Nationalspieler zu den robustesten deutschen Fußballtalenten. Er unterschreibt langfristig.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa/lnw) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler Mussa Kaba mit einem Profivertrag ausgestattet. In einer Mitteilung schrieb der BVB von einem «langfristigen Vertrag».

Der 1,96 Meter große gebürtige Bielefelder spielt seit acht Jahren für die Nachwuchsmannschaften des BVB und ist 16 Mal in der deutschen U17-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. In dieser Saison spielte er sechsmal in der Regionalliga-Mannschaft und stand im Dezember zweimal in der Startelf beim «Premier League International Cup», den der BVB am Dienstag mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Real Madrid gewann.

«Mussa besitzt enorme fußballerische Fähigkeiten und eine beeindruckende Physis», sagt BVB-Sportdirektor Ole Book laut Vereinsmitteilung, «mit seinen Anlagen zählt er zu den größten Talenten im deutschen Fußball.»

© dpa-infocom, dpa:260514-930-80623/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren