Pop-Ikone Bonnie Tyler liegt ernsthaft erkrankt in einer Klinik, ein erstes Konzert Ende Mai in Deutschland wurde nun abgesagt. Wie es um die Sängerin und den Rest ihrer Tournee steht.

Faro/Wiesmoor (dpa) – Nach einer Notoperation ist das erste Konzert der geplanten Deutschland-Tour von Bonnie Tyler abgesagt worden. Zunächst finde nur die Show im ostfriesischen Wiesmoor Ende Mai nicht statt, die weiteren Konzerte der britischen Sängerin seien noch nicht abgesagt, hieß es von der für die deutschen Termine zuständigen PR-Agentur. In den kommenden zehn Tagen könne man «hoffentlich» verbindlich mitteilen, wie weit der Heilungsprozess der 74-Jährigen fortgeschritten sei.

Bonnie Tyler («Lost in France», «Total Eclipse of the Heart») war in der vergangenen Woche in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro am Darm operiert und daraufhin in ein künstliches Koma versetzt worden. Aktuell sei ihr Zustand zwar ernst, aber stabil, teilte ihr Management mit. Ihre Ärzte seien nach wie vor zuversichtlich, dass sie vollständig genesen werde.

Konzerte von Zwickau bis Berlin geplant

Vom 22. Mai an wäre Bonnie Tyler auf Tour gewesen: Nach einem Auftritt auf der Insel Malta sollte sie am 30. Mai im niedersächsischen Wiesmoor auftreten. Danach sind in Deutschland von Juli an bis in den November laut ihrer Webseite noch 17 Konzerte vorgesehen – das erste am 10. Juli im sächsischen Zwickau.

Anschließend stehen im Juli und August weitere sieben Konzerte auf dem Programm, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Am 29. Oktober soll die Tournee in Deutschland fortgesetzt werden, für den November sind unter anderem Konzerte in Hamburg, München und Berlin geplant.

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