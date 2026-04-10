Victor Boniface und seine Fitness bleiben bei Werder Bremen ein großes Thema. Nun äußert sich auch der Coach noch einmal.

Bremen (dpa) – Werder Bremens Sorgen-Stürmer Victor Boniface wird auch im Spiel beim 1. FC Köln keine Rolle spielen. «Wir sind schon davon ausgegangen, dass er in einem besseren körperlichen Zustand zu uns zurückkehrt», sagte Werder-Coach Daniel Thioune. «Ein Spieler, der nicht spielfähig ist, der wird nicht in den Kader rücken», sagte Thioune vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) über den 25 Jahre alten Stürmer.

Boniface hatte sich zu Beginn des Jahres einer Knieoperation unterziehen müssen und fällt seitdem aus. Zunächst hatte der Nigerianer seine Reha bei Bayer Leverkusen absolviert, das ihn im Sommer an Werder ausgeliehen hatte. Zuletzt war Boniface aber nach Bremen zurückgekehrt und an der Weser auch ins Mannschaftstraining eingestiegen.

«Wir haben uns entschieden, ihn über das Mannschaftstraining, nicht individuell heranzuführen», sagte Thioune. Doch der Fitnessrückstand des Angreifers ist noch zu groß. «Wenn jemand nicht in einem Profifußball fähigen Zustand ist, dann kann er nicht spielen», sagte der Bremer Trainer, der gleichsam um etwas Nachsicht für Boniface bat. «Vielleicht habe ich auch ein paar mehr Hintergründe, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist.»

Kritik von Ailton

Zuletzt hatte auch Bremens Stürmer-Legende Ailton Kritik am Zustand von Boniface geübt. «Der Bauch ist unglaublich. Er muss unbedingt abnehmen. Für mich ist klar: In dieser Form kann er keine Hilfe für Werder sein», hatte der 52 Jahre alte Ailton laut «Bild» über den Nigerianer gesagt.

Der Brasilianer Ailton, der Bremen in der Saison 2003/04 mit 28 Toren zur deutschen Meisterschaft geschossen hatte, war in seiner Zeit als Profi selbst nicht immer der fitteste Fußballer und schleppte gerne mal das eine oder andere Kilo mehr mit. «Ich war trotzdem sehr schnell und habe es mit meinem Körper sehr gut gemacht», sagte Ailton dazu.