Böller löst Wohnungsbrand aus – zwei Verletzte

Ein Böller fliegt auf einen Balkon – plötzlich steht das Wohnzimmer in Flammen. Zwei Menschen werden verletzt, die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.

Ratingen (dpa) – Ein auf einen Balkon geworfener Feuerwerkskörper hat in Ratingen einen Wohnungsbrand ausgelöst und zwei Bewohner leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner eines achtgeschossigen Hauses Rauch und Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei habe das Wohnzimmer bereits in Flammen gestanden. Die Wohnung wurde stark beschädigt und unbewohnbar. Der 73 Jahre alte Bewohner und seine 53-jährige Tochter seien vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt worden, hieß es.

Nach bisherigen Ermittlungen haben Unbekannte den Böller auf den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung geworfen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Brandermittler sicherten Spuren. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sollen sich bei der Polizei melden.