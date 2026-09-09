Die Fußballer von Außenseiter Bodö/Glimt wissen, wie man große Teams ärgert. Gelingt das auch gegen die Bayern? Der Trainer und ein ehemaliger Bundesliga-Profi äußern sich zur großen Aufgabe.

München (dpa) – Für den letztjährigen Favoritenschreck FK Bodö/Glimt aus Norwegen ist das Auftaktspiel in dieser Champions-League-Saison beim FC Bayern München in erster Linie ein «spannender Test». Das sagte Trainer Kjetil Knutsen, für den der deutsche Fußball-Meister «wahrscheinlich gerade das beste Team in der Welt» ist: «Alles muss stimmen bei uns.»

Es gehe darum, «einfach mutig zu sein mit dem Ball. Gegen Inter Mailand oder Atlético Madrid waren wir das auch in der vergangenen Saison», erinnerte Knutsen. Da gelangen überraschende Erfolge gegen Manchester City, Inter und Atlético. «Wenn wir nur verteidigen, sind wir nicht konkurrenzfähig.»

Der ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge weiß wohl am besten um die Herausforderung für sein Team an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena. «Alle müssen bei uns das Spiel ihres Lebens spielen», sagte der 26 Jahre alte Angreifer bei der Pressekonferenz in München. «Viele Mannschaften waren hier und haben es ganz schwierig gehabt. Bayern wird um den Titel mitspielen – natürlich.»

Ex-Frankfurter Hauge: «Jetzt kennen uns alle»

Für seinen Verein sei die Königsklasse die Möglichkeit, «Bodö/Glimt auf der Fußball-Landkarte zu zeigen». Nach der erstaunlich guten vergangenen Spielzeit, als der norwegische Außenseiter sogar bis ins Achtelfinale vordrang, sei aber der Überraschungseffekt dahin: «Jetzt kennen uns alle.»