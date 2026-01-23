Der Aufwärtstrend des VfL Bochum hat zuletzt stagniert. Beim Zweiten SV Elversberg und danach gegen Spitzenreiter Schalke warten schwierige Prüfungen. Der Trainer will auch mal «ein Topteam schlagen».

Bochum (dpa/lnw) – Der Trainer Uwe Rösler vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat in seiner Karriere schon in fünf Ländern gearbeitet. In Elversberg aber war er noch nie. Am Respekt des 57-Jährigen vor der Leistung der SV Elversberg ändert das jedoch nichts. Vor dem Gastspiel seiner Bochumer am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) beim Tabellenzweiten im Saarland sagt Rösler: «Das ist schon stark, was die Elversberger abliefern – sie stehen zu Recht dort oben.»

Rösler will «den nächsten Schritt machen»

Bochum Aufwärtstrend wurde nach zuletzt drei Unentschieden in Serie gebremst. Nun warten auf den Revierclub in Elversberg und sechs Tage später zu Hause im Derby gegen Schalke 04 der Zweite und der Erste der Tabelle. „Wir müssen jetzt auch mal zeigen, dass wir ein Topteam schlagen können“, sagt Rösler. «Wir müssen den nächsten Schritt machen.» Mit Ibrahim Sissoko und Matus Bero fehlen den Bochumern verletzungsbedingt zwei Spieler.

Bochum ist zwar seit fünf Spielen ungeschlagen, verlor durch zuletzt drei Unentschieden nacheinander (0:0 in Hannover, 2:2 gegen Karlsruhe, 3:3 gegen Darmstadt) aber tabellarisch an Boden und ist derzeit Elfter.