Mit jeweils nur einem Sieg aus drei Partien waren beide Teams ins Spiel gegangen. Für die Gastgeber bleibt es nach einem enttäuschenden Auftritt dabei.

Dresden (dpa) - Der VfL Bochum hat den ersten Auswärtssieg dieser Saison gefeiert und Gastgeber Dynamo Dresden in den Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga gedrängt. Im Topspiel des vierten Spieltages siegten die Bochumer mit 2:1 (2:1). Koji Miyoshi (4., 25.) hatte die Gäste vor 30.583 Zuschauern mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Ben Bobzien (41.) sorgte mit dem Anschlusstreffer noch vor der Pause für Dresdner Hoffnung, die sich nach dem Seitenwechsel aber nicht erfüllte.

Die Gäste begannen aggressiv und bestraften Dresdner Abwehrfehler zweimal eiskalt. Den Sachsen war die Verunsicherung nach der 3:5-Niederlage in Heidenheim anzumerken. Nach vorn wurde kein Risiko gegangen, hinten wurde die Verantwortung mit Quer- und Rückpässen immer wieder auf den Nebenmann geschoben. Dass es dennoch zu einem Tor reichte, war mehr dem Zufall geschuldet, da ein eigentlich schon verlorener Ball doch noch bei Niklas Hauptmann landete, der auf den Torschützen Bobzien weiterspitzelte. In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit war Schiedsrichter Harm Osmers die auffälligste Person, der bis zur Pause bereits sieben seiner insgesamt acht Gelben Karten verteilte.

Offensive Spielweisen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel entwickelten beide Teams mehr Torgefahr. Dynamo hatte Glück, dass ein Schuss von Gerrit Holtmann (58.) an den Pfosten ging. Auf der Gegenseite brannte es bei Konterversuchen von Bobzien und Hauptmann (60.) und einem Kopfball von Vincent Vermeij (62.) lichterloh. Die größte Möglichkeit zur Vorentscheidung verhinderte Dynamo-Torwart Tim Schreiber, der einen Schuss von Miyoshi (65.) glänzend parierte.

Dynamo drückte auf den Ausgleich. Hauptmann (68.) traf nur den Innenpfosten nach Hackenablage von Vermeij. Auch Neuzugang Kennedy Okpala (83.) traf aus günstiger Position das Tor nicht. Dynamo muss sich vorhalten lassen, das Flügelspiel massivst vernachlässigt und es damit der Bochumer Abwehr leicht gemacht zu haben. Von den Gästen kam nur noch selten Entlastung.