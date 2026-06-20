Während eines Sportfests zieht ein Unwetter auf – dann schlägt am späten Abend plötzlich ein Blitz ein. Mehrere Menschen werden verletzt, eine Frau sogar schwer.

Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem Blitzeinschlag während eines Sportfests in Rastatt sind neun Menschen verletzt worden. Darunter ist auch eine junge Frau Anfang 20, die schwere Verletzungen erlitt, wie die Polizei mitteilte. Unter den weiteren Verletzten ist nach Angaben eines Polizeisprechers auch ein 13-jähriger Jugendlicher gewesen.

Im Zuge eines Handballfests zelteten in der Nacht mehrere Kinder und Erwachsene auf einem Sportplatz im Stadtteil Niederbühl, als ein starkes Unwetter über die Region zog. Mehrere Menschen sollen dann versucht haben, die Zelte gegen den starken Wind zu schützen, als plötzlich ein Blitz in eine der Zeltstangen einschlug.

Sieben der Verletzten kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die sechs Menschen mit leichten Verletzungen haben die Kliniken bis zum Nachmittag wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die schwer verletzte Frau wurde dagegen weiter im Krankenhaus behandelt. In Lebensgefahr schwebte laut Polizei niemand.

Auch Blitzeinschlag bei Reutlingen

Während des Unwetters schlug ein weiterer Blitz auf einem Fest in Münsingen im Landkreis Reutlingen ein und verletzte eine Frau leicht. Sie bereitete laut Polizei auf einem Sportgelände in einem Festzelt Speisen zu. Als der Blitz unmittelbar neben dem Zelt einschlug, erlitt die 71-Jährige einen Stromschlag. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Auch unweit des Bodensees zog eine Unwetterfront auf. Das Southside-Festival mit Zehntausenden Besuchern in Neuhausen ob Eck musste am Freitagabend wetterbedingt unterbrochen werden. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Nach rund zwei Stunden setzten die Veranstalter das Programm wieder fort.

Wo es am Samstag noch gewittern könnte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Samstag mit weiteren Gewittern. Vor allem über dem Schwarzwald und der Alb können sich demnach einzelne Gewitter entwickeln. Dazu kündigte der DWD Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Stunde und Hagel mit Korngrößen von einem bis zwei Zentimetern an.

Auch am Sonntag ziehen laut den Wetterexperten nach viel Sonne Schauer und «örtlich kräftige Gewitter» auf.