Der Deutsche Wetterdienst meldet einen Temperaturrekord im Saarland. Wie knapp der bundesweite Juni-Höchstwert verfehlt wurde.

Offenbach (dpa) – Mit 37,5 Grad ist es nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf in Saarbrücken-Burbach bundesweit am wärmsten gewesen. Das geht aus vorläufigen Daten der Meteorologen hervor, wie eine DWD-Sprecherin am Abend sagte.

Der bundesweite Rekord für den Monat Juni wurde am Samstag aber nicht geknackt: Er wurde 30. Juni 2019 in Bernburg in Sachsen-Anhalt mit 39,6 Celsius erreicht.

Für das Saarland waren die 37,5 Grad aber der höchste Wert, der jemals für einen Junitag in dem kleinen Bundesland gemessen wurde. Bisher war der heißeste Juni-Tag dort der 30. Juni 2019 gewesen, als ebenfalls in Saarbrücken-Burbach 37,3 Grad Celsius gemessen wurden.

Die weiteren Spitzenreiter in Deutschland waren am Samstag nach DWD-Angaben drei Städte in Rheinland-Pfalz: Bad Kreuznach mit 37,2 Grad, Bad Dürkheim mit 37,1 Grad und Andernach mit 37,0 Grad Celsius. Im hessischen Geisenheim wurden 36,5 Grad gemessen.