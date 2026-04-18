2. Fußball-Bundesliga
Bielefeld bleibt im Tabellenkeller – 1:1 gegen Nürnberg
Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg
Bielefeld und Nürnberg trennen sich unentschieden.
Friso Gentsch. DPA

Arminia Bielefeld kommt in der 2. Liga nicht vom Fleck, das 1:1 gegen Nürnberg ist im Abstiegskampf zu wenig.

Lesezeit 1 Minute

Bielefeld (dpa) – Arminia Bielefeld steckt weiter im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga fest. Die Ostwestfalen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mohamed Ali Zoma brachte die Gäste in der achten Minute in Führung, Tim Handwerker (81.) glich noch aus.

Die Arminia verfügt nun über 32 Punkte und kann im ungünstigsten Fall am Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfallen. Nürnberg, dass in der Schlussphase in Person von Rafael Lubach eine klare Chance vergab, steht dagegen mit 38 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld.

Die Gastgeber erwischten einen ganz schwachen Start und wurden von den eigenen Fans ausgepfiffen. Nürnberg führte zur Pause völlig verdient. Nach Wiederanpfiff kamen die Hausherren stärker auf, belohnten sich aber vorerst nicht. Die Gäste-Defensive stand sicher, Nürnberg verlegte sich mehr aufs Kontern. So benötigte Bielefeld einen Standard zum Ausgleich. Handwerker fand bei einem Freistoß eine Lücke in der Nürnberger Mauer.

© dpa-infocom, dpa:260418-930-962097/1

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