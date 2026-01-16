Franziska Preuß zeigt sich bei ihrem Weltcup-Heimspiel stark verbessert. Nach Patzern in der Staffel trifft die Weltmeisterin im Sprint alle Scheiben, für das Podium reicht das trotzdem nicht.

Ruhpolding (dpa) - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat ihren ersten Podestplatz der Saison beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding trotz eines fehlerfreien Rennens verfehlt. Drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele belegte die 31-Jährige in ihrem Wohnort als beste Deutsche den fünften Platz.

Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres hatte nach 7,5 Kilometern im Sprint 16,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg aus Schweden, die nach fehlerfreiem Schießen ebenfalls ohne Strafrunde blieb. Platz zwei belegte die Französin Lou Jeanmonnot vor der Italienerin Lisa Vittozzi.

Für Preuß ist es bereits der dritte fünfte Rang in einem Einzel-Wettbewerb in diesem Winter. Nur mit der Staffel hatte es die elfmalige WM-Medaillengewinnerin in Oberhof zuletzt als Dritte auf das Podium geschafft.

Grotian darf weiter auf Olympia-Teilnahme hoffen

Zweitbeste Deutsche wurde Selina Grotian (1 Fehler) als 15., die sich damit bei ihrer vorletzten Chance die halbe Norm für die Olympia-Teilnahme sicherte. Grotian hat nun noch am Sonntag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in der Verfolgung die Möglichkeit, ein zweites Mal unter die Top 15 zu laufen und damit das Ticket für die Winterspiele in Antholz zu lösen.

Die Norm erfüllt haben bislang neben Preuß auch Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt und die in Ruhpolding pausierende Anna Weidel. Tannheimer (1 Fehler) zeigte als Sprint-16. im Chiemgau noch ein ordentliches Rennen, Sophia Schneider (2) musste sich bei ihrem Weltcup-Saisondebüt mit Rang 30 begnügen. Hettich-Walz (2) und Voigt (2) zeigten auf den Plätzen 44 und 45 schwache Leistungen.