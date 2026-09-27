Nach Jürgen Klopps Heim-Debüt gegen Griechenland kommt es zum großen Kadertausch. Neben Torwart Dahmen füllen fünf weitere Akteure aus dem Aufgebot der ersten Woche die zweite Gruppe auf.

Augsburg/Herzogenaurach (dpa) – Bei der Fußball-Nationalmannschaft wird schon vor dem zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland der große Bettenwechsel im DFB-Quartier in Herzogenaurach vollzogen. Im Laufe des Spieltages sollte der von Jürgen Klopp nominierte zweite Spielerkreis seines XXL-Aufgebotes von ursprünglich 44 Akteuren nach Franken anreisen.

Die Neuankömmlinge sollten nach ihrer Anreise dann gemeinsam nach Augsburg fahren und am Abend (20.45 Uhr/ARD) in der ausverkauften WWK Arena als Zuschauer auf der Tribüne sitzen.

Der zweite Kader für die weiteren Nations-League-Partien am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) und drei Tage später in Thessaloniki erneut gegen Griechenland umfasste ursprünglich 21 Akteure. Der Augsburger Torwart Finn Dahmen war von Anfang an für beide Wochen nominiert worden. Der Leipziger Brajan Gruda musste wegen einer Verletzung absagen, wodurch sich der zweite Kader auf 20 Akteure reduzierte.

Nach der Abreise der in den Niederlanden verletzten Offensivakteure Jamal Musiala und Kai Havertz waren Florian Wirtz (FC Liverpool) und der Frankfurter Angreifer Jonathan Burkardt schon früher angereist und zählten bereits zum 23-Mann-Aufgebot für die Partie in Augsburg.

Neben Dahmen bleiben fünf weitere Akteure

Aus Kader eins werden nach DFB-Angaben neben Dahmen außerdem der Dortmunder Nico Schlotterbeck, Bayern-Profi Serge Gnabry, die beiden Freiburger Philipp Treu und Yannik Engelhardt sowie der Hoffenheimer Bambasé Conté beim Team bleiben. Klopp geht also mit 22 Feldspielern und drei Torhütern in die zweite Länderspiel-Woche.