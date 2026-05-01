Kriminalität
Betrunkener Tourist randaliert auf der Suche nach Unterkunft
Polizeieinsatz
Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er seine Ferienwohnung nicht mehr fand. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Ein Tourist irrt nachts auf der Suche nach seiner Ferienwohnung umher und steht vor dem falschen Haus. Schließlich muss die Polizei eingreifen.

Lesezeit 1 Minute

Maikammer (dpa) – Ein randalierender, betrunkener Tourist hat für einen nächtlichen Polizeieinsatz im rheinland-pfälzischen Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) gesorgt. Der 32 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen war so stark alkoholisiert, dass er ein fremdes Haus irrtümlich für seine Ferienwohnung hielt, wie die Polizei Landau mitteilte.

Weil er die Tür nicht öffnen konnte, schlug er den Angaben zufolge kurzerhand deren Glaseinfassung ein und beschädigte noch dazu mehrere Fensterläden. Von der alarmierten Polizei konnte er schließlich an die richtige Adresse gebracht werden. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-21127/1

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