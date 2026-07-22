Zempin (dpa/mv/lrs) – Bei einem Urlaub auf Usedom ist ein 66 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Rheinland-Pfalz war am Dienstagabend in Zempin betrunken mit einem E-Bike auf einer Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirken von der Straße abgekommen und gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, so die Polizei.

Weil Beamte während der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch festgestellt hätten, sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Der habe einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein.