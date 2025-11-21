Besondere Geste: Kieler ehren Weltmeister Walter

Am Sonntag tritt Holstein Kiel in Kaiserslautern an. Vor dem Spiel wollen die Kieler einem Weltmeister und einer FCK-Legende gedenken, die auch kurz für Holstein spielte.

Kiel (dpa) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern an diesem Wochenende mit einer besonderen Geste verbinden. Vertreter und Fans des Clubs wollen am Sonntagmorgen auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern einen Kranz am Grab der FCK-Legende Ottmar Walter niederlegen. Der Weltmeister von 1954 verbrachte während des Zweiten Weltkrieges Teile seiner Marinezeit in Kiel und spielte 1943 auch kurzzeitig für Holstein.

Ottmar und sein Bruder Fritz Walter waren zwei von gleich fünf Spielern des 1. FC Kaiserslautern, die zur deutschen Weltmeister-Mannschaft gehörten. An sie erinnert auch ein Denkmal direkt vor dem Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Auf die Atmosphäre dort will Kiels Trainer Marcel Rapp sein Team vor dem schweren Auswärtsspiel (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) noch einmal extra vorbereiten. «Es ist etwas Besonderes», sagte er. «Wir werden gerade den ausländischen Spielern, die Kaiserslautern vielleicht nicht so auf dem Schirm haben wie wir, die schon etwas älter sind, den Betzenberg näher bringen: Wie das da abläuft und wie das da zugeht. Wir haben aber schon auf Schalke gesehen: Das hindert uns nicht, eine gute Leitung zu bringen.»