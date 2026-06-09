Düsseldorfer Karnevalswagen
Berufungsprozess gegen Satiriker Tilly beginnt in Moskau
Jacques Tilly
Der Karnevalswagenbauer Jacques Tilly ist in Moskau in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden - nun ist ein Revisionsprozess angekündigt. (Archivbild)
Oliver Berg. DPA

Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Satirikers Jacques Tilly beschäftigen erneut die russische Justiz. An diesem Dienstag beginnt ein Revisionsprozess gegen ihn.

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Düsseldorf/Moskau (dpa) – Im April war der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly in Moskau in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden – an diesem Dienstag soll der Revisionsprozess beginnen. Vor dem Berufungsgericht des Moskauer Stadtgerichts ist die Verhandlung für den Morgen angesetzt. Unklar ist aber, was genau Gegenstand des Prozesses ist.

Ob die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung die Revision beantragt habe, wisse er nicht, sagte Tilly vorab der Deutschen Presse-Agentur. Die Pflichtverteidigerin hatte Freispruch beantragt, während die Staatsanwaltschaft weitgehend durchkam mit ihrem Strafantrag. Beobachtet wird der Prozess von Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in Moskau.

Ein Gericht in Moskau hatte im April geurteilt, dass Tilly sich mit seinen Darstellungen im Düsseldorfer Rosenmontagszug der Verletzung religiöser Gefühle und der Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte schuldig gemacht habe. Tilly hatte Kremlchef Wladimir Putin und den von ihm befohlenen Krieg in der Ukraine immer wieder satirisch angeprangert. Auch der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill wurde verspottet.

Tilly sagte, er sei eigentlich davon ausgegangen, dass die Angelegenheit mit dem Urteil erledigt gewesen sei. Nun lasse er sich überraschen, was geschehen werde. Er sei bis heute nicht von dem Moskauer Gericht informiert worden und habe auch keinen Kontakt zur Verteidigung. Die Pflichtverteidigerin hatte erklärt, dass Deutschland nicht geholfen habe bei der Kontaktaufnahme zu Tilly.

© dpa-infocom, dpa:260609-930-193217/1

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JustizPolitik

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