Nach langer Schließung sollen erste Teile des Pergamonmuseums im nächsten Sommer wieder öffnen. Auf der Berliner Museumsinsel muss ein weiteres Haus noch generalsaniert werden.

Berlin (dpa) – Der Berliner Museumsinsel steht neben dem Pergamonmuseum die nächste Baustelle bevor. «Das Alte Museum muss dringend demnächst auf die Liste, es hat mittlerweile Risse in den Wänden», sagte die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview.

Das Gebäude von Architekt Karl Friedrich Schinkel war 1830 eröffnet worden. «Es ist ja bekannt, dass das Alte Museum als letztes Haus auf der Museumsinsel dringend einer Generalsanierung bedarf. Sie ist jetzt für die 2030er Jahre vorgesehen», sagte Ackermann.

Auf der Museumsinsel, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört, liegt auch das berühmte Pergamonmuseum. Seit mehreren Jahren ist es wegen einer umfassenden Sanierung geschlossen. Im nächsten Sommer sollen erste Teile wieder öffnen, darunter auch der Saal mit dem Pergamonaltar.

Erste Teile des Pergamonmuseums öffnen 2027

Der Altarsaal werde «unglaublich schön und anders erstrahlen», sagte Ackermann. Die Wandfarbe sei überarbeitet worden und entspreche wieder dem originalen Ton – einem kühleren Blauton. «Die Oberlichter sind hergerichtet und gereinigt, das Tageslichtkonzept funktioniert wieder.»

Das Museum für Islamische Kunst, das ebenfalls im Gebäude liegt, sei komplett neu gedacht. «Es werden zum Beispiel alle Sinne eingebunden, im Aleppo-Zimmer etwa auch der Geruchssinn, und man sieht endlich die kulturellen Verbindungen im gesamten Mittelmeerraum.»

Die Sanierung des zweiten Gebäudeteils dauert noch ein Jahrzehnt, vollständig öffnen soll das Pergamonmuseums dann 2037. Für die Sanierungskosten wird mit 1,5 Milliarden Euro kalkuliert. In Berlin ist das nicht die einzige Kulturbaustelle – saniert werden muss etwa auch die Staatsbibliothek in der Nähe des Potsdamer Platzes. Das Haus soll ab 2030 für elf Jahre schließen.