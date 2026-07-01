Luka Vuskovic verlässt laut Medien Tottenham und schließt sich Brighton an. Für den früheren HSV-Leihspieler sollen fast 60 Millionen Euro fließen.

Hamburg (dpa) – Luka Vuskovic wechselt laut Berichten vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur zum Ligakontrahenten Brighton & Hove Albion. Der Club mit dem früheren Pauli-Coach Fabian Hürzeler soll sich auf einen Deal mit dem Fast-Absteiger geeinigt haben, wie Transferexperte Fabrizio Romano und das «Hamburger Abendblatt» berichteten. Demnach soll der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der in der Vorsaison beim Hamburger SV zum Senkrechtstarter wurde, einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben.

Der Medizincheck wird in den USA erfolgen, wo Vuskovic mit der kroatischen Nationalmannschaft in der Nacht zum Freitag im Sechzehntelfinale auf Portugal (1.00 Uhr MESZ) trifft.

Die Ablösesumme für Vuskovic soll bei fast 60 Millionen Euro liegen. Gut 53,4 Millionen Euro sollen sofort überwiesen werden, die restlichen fünf bis sieben Millionen Euro können in Form von erfolgsabhängigen Bonuszahlungen folgen.

Publikumsliebling in Hamburg

Vuskovic war in der abgelaufenen Saison von den Spurs an den HSV verliehen worden. Der torgefährliche Defensivspezialist spielte sich in die Herzen der Fans des Aufsteigers, der vorzeitig den Klassenerhalt feierte. Vuskovic hatte maßgeblichen Anteil daran und ermöglichte dem norddeutschen Traditionsclub durch seine sechs Treffer einige wichtige Punkte.

Sein spektakuläres Tor beim Derbysieg in der Hinrunde gegen Nordrivale Werder dürfte noch lange im Gedächtnis vieler Fans bleiben. Zudem hatte er gegen Heidenheim das erste Tor des Clubs nach der Bundesliga-Rückkehr erzielt.

Vuskovic: «Unvergessliche Momente erlebt»

«Vom ersten Tag an, als ich in Hamburg ankam, habe ich etwas Besonderes gespürt. Die Liebe, die Leidenschaft, die Unterstützung – ihr habt mir sofort das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein», schrieb Vuskovic. «Wir haben gemeinsam unvergessliche Momente erlebt, und ich habe jedes Mal, wenn ich den Rasen betreten habe, alles gegeben.»

Zuletzt hatte Vuskovic in einem Interview der «Sport Bild» noch einmal bekräftigt, dass er «sehr gerne hierbleiben möchte». Es sei ja bekannt, «dass es mein Wunsch ist, mit meinem Bruder Mario für den HSV zu spielen. Aber im Fußball kann man nicht alles haben, was man sich wünscht. Ich bin ab diesem Sommer wieder ein Spieler von Tottenham.» Sein Bruder Mario Vuskovic ist noch bis November gesperrt und arbeitet an seinem Comeback in Hamburg.