Kehrt der frühere Unioner Robin Gosens zurück in die Bundesliga? Laut Medienberichten gibt es Gespräche mit seinem Lieblingsclub. Allerdings gibt es Hindernisse.

Gelsenkirchen (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Wie «Bild» und Sky berichten, befinden sich die Königsblauen in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens auf Schalke deutlich weniger Geld verdienen.

Allerdings machte der 24-malige Nationalspieler nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 war Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für Union Berlin in der Bundesliga aktiv.