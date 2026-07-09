Fußball-Bundesliga
Berichte: Schalke an Ex-Nationalspieler Gosens dran
Robin Gosens
Spielt Robin Gosens künftig wieder in der Bundesliga? (Archivbild)
Massimo Paolone. DPA

Kehrt der frühere Unioner Robin Gosens zurück in die Bundesliga? Laut Medienberichten gibt es Gespräche mit seinem Lieblingsclub. Allerdings gibt es Hindernisse.

Gelsenkirchen (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Wie «Bild» und Sky berichten, befinden sich die Königsblauen in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens auf Schalke deutlich weniger Geld verdienen.

Allerdings machte der 24-malige Nationalspieler nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 war Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für Union Berlin in der Bundesliga aktiv.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-359086/1

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