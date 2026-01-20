Edin Dzeko könnte bald noch einmal in Deutschland auflaufen. Medienberichten zufolge sind die Gelsenkirchener einer Verpflichtung des bald 40-Jährigen ein gutes Stück näher gekommen.

Gelsenkirchen (dpa) – Alt-Star Edin Dzeko soll laut übereinstimmenden Medienberichten dem Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zugesagt haben. Nach einer demnach grundsätzlichen Einigung mit dem 39 Jahre alten Stürmer muss sich der Revierclub nun aber noch mit der AC Florenz über einen Wechsel einigen. Unmittelbar bevor steht ein möglicher Transfer damit noch nicht. Schalke kommentierte die Personalie auf Anfrage nicht.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig, der mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister geworden war, hat in Florenz noch einen Vertrag bis zum Saisonende. In der Serie A kommt Dzeko, der im März 40 Jahre alt wird, nur noch sporadisch zum Einsatz. Bei 236 Einsatzminuten blieb der Bosnier dabei in Italiens Topliga noch torlos.

Dzeko und Schalke-Coach Muslic stammen beide aus Bosnien

Auch Schalkes bosnisch-stämmiger Chefcoach Miron Muslic wollte sich nach dem 0:0 des Tabellenführers der zweiten Liga bei Hertha BSC zuletzt nicht zu einem möglichen Transfer äußern. «Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen», sagte Muslic, der mit seiner Familie als Kind aus Bosnien-Herzegowina vor dem Krieg nach Österreich geflohen war.

Dzeko war nach seiner Zeit in Wolfsburg bis 2010 bei Manchester City, der AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul aktiv, ehe er im vergangenen Sommer nach Florenz gewechselt war.