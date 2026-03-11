Fußball-Bundesliga
Berichte: Nmecha vor Vertragsverlängerung in Dortmund
Borussia Dortmund - Bayern München
BVB-Profi Nmecha steht vor seiner Vertragsverlängerung in Dortmund (Archivbild)
Laut Medienberichten ist dem BVB in den Vertragsverhandlungen mit Felix Nmecha ein Durchbruch gelungen. Der Mittelfeldspieler soll langfristig verlängern und zum Top-Verdiener aufsteigen.

Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten mit Nationalspieler Felix Nmecha auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der als möglicher Abgangskandidat galt, soll beim BVB einen neuen Kontrakt bis 2030 erhalten. Das berichteten am Mittwoch übereinstimmend «Bild» und Sky.

Nmechas bisheriger Vertrag war noch bis 2028 gültig. Dennoch galt der Sechser angesichts seines steigenden Marktwertes von aktuell rund 45 Millionen Euro als potenzieller Verkaufskandidat. Nmecha war 2023 für rund 30 Millionen Euro aus Wolfsburg gekommen und ist unter Trainer Niko Kovac im defensiven Mittelfeld gesetzt. Mit der Vertragsverlängerung dürfte Nmecha zu den Topverdienern im Kader aufsteigen.

Dem BVB-Kader könnte im Sommer ein Umbruch bevorstehen. Zuletzt hatte der Club mitgeteilt, dass der langjährige Mittelfeldspieler Julian Brandt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei geht. Auch Stürmer Serhou Guirassy gilt als möglicher Abgang. Ungeklärt ist zudem die Zukunft von Abwehrspieler Nico Schlotterbeck.

