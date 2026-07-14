Gelsenkirchen (dpa) – Der Wechsel des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens zum Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz bevor. Wie «Bild» und Sky berichten, wurden die Gespräche zwischen den Königsblauen und dem Linksverteidiger intensiviert. In den kommenden Tagen soll der 32-Jährige den Medizincheck in Gelsenkirchen absolvieren.

Gosens hat bei der AC Florenz noch einen Vertrag bis 2028, allerdings wurde er für die Vorbereitung auf die neue Saison aus dem AC-Kader gestrichen. Der 24-malige Nationalspieler hatte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass der FC Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 spielte Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga.