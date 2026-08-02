Schalke 04 bastelt weiter am Kader für die Bundesliga-Rückkehr. Neben Robin Gosens und Edin Dzeko dürfte bald ein weiterer namhafter Profi dazukommen.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 steht einem Medienbericht zufolge vor der nächsten namhaften Verpflichtung vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Informationen des Transferjournalisten Fabrizio Romano zufolge wechselt der ehemalige Frankfurter Europapokal-Held Jesper Lindström zum Aufsteiger.

Demnach soll der 26 Jahre alte Däne vom SSC Neapel ausgeliehen werden, danach besteht eine Kaufoption. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht. Lindström spielte von 2021 bis 2023 bei der Eintracht und war Teil der Europa-League-Sieger von 2022. Im Anschluss wechselte er nach Neapel, wo er sich sportlich schwertat. Auch die Leihgeschäfte mit dem FC Everton und zuletzt dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verliefen wenig erfolgreich.

Gosens und Dzeko ebenfalls an Bord

Dem Team von Miron Muslic ist in diesem Sommer bereits die überraschende Verpflichtung von Außenverteidiger Robin Gosens gelungen. Auch Sturmroutinier Edin Dzeko soll eine weitere Saison für Schalke spielen. Der 40 Jahre alte Bosnier absolviert am Sonntag und Montag den Medizincheck und soll dann einen Einjahresvertrag bis Sommer 2027 unterschreiben.

Schalke kehrt nach drei Zweitliga-Jahren ins Oberhaus zurück. Erste Partie in der neuen Bundesliga-Saison ist am 30. August (17.30 Uhr) das Gastspiel beim FC Augsburg.