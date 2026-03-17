Der englische Erstligist Brighton will offenbar mehr Geld für Kölns Said El Mala bieten. Die Spieler-Seite scheint mit den neuen Konditionen einverstanden zu sein - aber was macht der FC?

Köln (dpa) – Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion um Trainer Fabian Hürzeler intensiviert offenbar sein Werben um Kölns Jungstar Said El Mala. Wie die «Bild»-Zeitung und «Sport Bild» berichteten, sollen die Südengländer bereit sein, ihr Angebot aus dem Winter merklich zu erhöhen und die Spieler-Seite soll mit den angebotenen Konditionen grundsätzlich einverstanden sein. Die Familie, die seit der kürzlichen Trennung von einer Agentur die Beratung des WM-Kandidaten übernommen hat, soll dem möglichen Wechsel zugestimmt haben.

Der 19 Jahre junge Edeltechniker der abstiegsbedrohten Kölner hatte sich in seiner Premierensaison mit bislang neun Treffern und vier Vorlagen in der Liga in den Fokus mehrerer Top-Teams gespielt. Zuletzt hat El Mala mehr Spielzeit unter Trainer Lukas Kwasniok bekommen, nachdem zuvor seine teils geringe Einsatzdauer auf dem Platz von Fans kritisiert worden war.

Bericht: Brighton im Januar mit erstem Angebot

Im Januar soll Brighton laut «Bild» mit einem Angebot von bis zu 30 Millionen Euro bei den Kölnern gescheitert sein. Brighton soll der bisher einzige der interessanten Vereine sein, der auch El Malas Bruder Malek verpflichten will.

Beide Spieler haben in Köln im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Während Malek in der vierten Liga zum Einsatz kam, wurde Said im November zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen, blieb aber ohne Einsatz und kehrte nach seiner Bank-Premiere für den DFB-Tross zurück zur U21.