Alexander Nübel hat beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München keine Zukunft mehr. Jetzt zieht es ihn anscheinend in die Süper Lig.

Berlin (dpa) – Torhüter Alexander Nübel wechselt nach einem Bericht von Sky Sport zu Besiktas Istanbul. Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München und der Traditionsclub aus der türkischen Süper Lig einigten sich demnach auf den Transfer. Die Ablösesumme für Nübel soll bei 6,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni liegen.

Der 29 Jahre alte Nationalspieler, der in den vergangenen drei Saisons an den Bundesliga-Kontrahenten VfB Stuttgart verliehen war, soll nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben.

Nach insgesamt sechs Jahren, in denen er allerdings nur vier Pflichtspiele im FCB-Trikot absolvierte, endet Nübels Kapitel beim FC Bayern damit endgültig. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte vor einigen Wochen Nübels Agentur mitgeteilt, dass der Schlussmann nicht zum Trainingsstart der Bayern am 20. Juli an der Säbener Straße erscheinen solle. Nübel, der von 2021 bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen war, war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen.