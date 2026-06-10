Kennet Eichhorn schließt sich wohl Bayer Leverkusen an. Der 16-Jährige soll laut Sky einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Der Medizincheck steht noch aus.

Leverkusen (dpa) – Das umworbene Hertha-Talent Kennet Eichhorn wechselt einem Bericht zufolge zu Bayer Leverkusen. Wie Sky vermeldet, wird der 16-Jährige einen Vertrag bis 2031 in Leverkusen unterschreiben. Die Ausstiegsklausel von Eichhorn liege demnach zwischen acht und neun Millionen Euro. Der Medizincheck des Mittelfeldspielers stehe noch aus.

Wochenlang war über die Zukunft des umworbenen Talents spekuliert worden. Nachdem Bayern München, Borussia Dortmund sowie der FC Liverpool im Rennen um Eichhorn ausgestiegen waren, schien es auf einen Zweikampf zwischen Leverkusen und RB Leipzig hinauszulaufen.

Leverkusen hatte kurz zuvor den ehemaligen Berliner Nachwuchstrainer Konstaninos Kotsifakis verpflichtet, der Eichhorn bei Hertha betreut hatte. Zudem war im Vorjahr Ibrahim Maza von der Spree an den Rhein gewechselt.

Neuer Trainer in Leverkusen

Eichhorn wurde im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen durch seinen Einsatz gegen den Karlsruher SC der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Mit seinem Treffer gegen Greuther Fürth am vorletzten Spieltag avancierte Eichhorn auch zum jüngsten Torschützen im Unterhaus. Insgesamt lief er in dieser Saison für den Hauptstadt-Club 16-mal auf.

Bayer Leverkusen hatte nach dem Verpassen der Champions League in der abgelaufenen Saison einen Umbruch angekündigt. In der vergangenen Woche wurde Carles Martínez Novell als neuer Trainer vorgestellt.