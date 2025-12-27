Bericht: Erstes Eintracht-Angebot für Ebnoutalib abgelehnt

Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg ist der Senkrechtstarter dieser Zweitliga-Saison. Das weckt Begehrlichkeiten. Ein Angebot von Eintracht Frankfurt soll Elversberg aber zurückgewiesen haben.

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll mit einem ersten Angebot für Torjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg abgeblitzt sein. Der Zweitligist habe ein Angebot über 6,5 Millionen Euro abgelehnt, berichtete die «Bild»-Zeitung. Demnach soll die SVE bei einer Summe um die 10 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Ebnoutalib ist der Senkrechtstarter der 2. Bundesliga. Der 22-Jährige führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern an und sorgt damit auch für das Interesse anderer Clubs. Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt. Bei den Saarländern hat er einen Vertrag bis 2028.

Eintracht hat ein Stürmerproblem

Eine Verstärkung für den Angriff hätte die Eintracht dringend nötig. Nationalspieler Jonathan Burkardt sowie Routinier Michy Batshuayi fehlen derzeit noch verletzt. Der Franzose Elye Wahi, der Anfang 2025 nach Frankfurt gewechselt war, hat sich bislang als Transfer-Flop erwiesen.

Nach Angaben der «Bild»-Zeitung soll nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern auch der VfL Wolfsburg an Ebnoutalib interessiert sein. Der Angreifer hatte aber erst kürzlich erklärt, zumindest bis zum Saisonende bei der SVE bleiben zu wollen.