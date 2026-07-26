Real Madrid steigt auch in den Poker um Yan Diomande ein. Dieser sollte nach der WM eigentlich erst einmal nach Leipzig zurückkehren. Doch der spektakuläre Deal ist offenbar bereits perfekt.

Leipzig (dpa) - Der Wechsel von Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid ist laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits perfekt. So soll der Ivorer für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Traditionsclub wechseln und bereits in der kommenden Woche bei Real die medizinischen Tests absolvieren. Diomande soll einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben. Eine Bestätigung der beiden Clubs gab es zunächst nicht.

Der 19-Jährige würde damit zum Rekordtransfer der Sachsen werden. Bislang galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) als teuerster Abgang der Club-Geschichte. Im Vorjahr war Benjamin Sesko für rund 76 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.

Mintzlaff schloss schnellen Abgang noch aus

Auf der Einkaufsseite war Xavi Simons, den RB von Paris Saint-Germain im Januar 2025 für 50 Millionen Euro verpflichtete, der teuerste Transfer. Diomande wäre zugleich auch der teuerste Transfer eines afrikanischen Spielers. Bisher lag die Bestmarke beim Ivorer Nicolas Pépé, der 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Lille zu Arsenal wechselte.

Dabei wollten die Sachsen ihren Senkrechtstarter, der noch Vertrag bis Sommer 2030 Vertrag - ohne Ausstiegsklausel - hatte, nicht nach einer Saison ziehen lassen. Der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff hatte im Dezember einen Wechsel in diesem Sommer noch kategorisch ausgeschlossen. Doch das europaweite Interesse an Diomande wuchsen nach einer herausragenden Bundesliga-Saison und einer ordentlichen WM zu rasant.