Feiert Leon Goretzka in den USA ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski in einer Mannschaft? Laut einem Medienbericht will Chicago Fire nun beide verpflichten.

Berlin (dpa) – Der US-Club Chicago Fire plant einem amerikanischen Medienbericht zufolge einen Transfercoup mit Leon Goretzka. «The Athletic» bezieht sich auf Quellen, die mit der Situation vertraut seien, aber nicht öffentlich reden dürften. Der 31 Jahre alte Goretzka solle zusammen mit dem ehemaligen Bundesliga-Star und früheren Bayern-Profi Robert Lewandowski nach Chicago kommen.

Der Vertrag von Goretzka, der bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei ist, beim FC Bayern endet in knapp drei Wochen am 30. Juni. Interesse an dem Mittelfeldspieler soll es auch von einigen europäischen Top-Clubs geben.

Von Barcelona in die USA?

Lewandowski (37), der einst mit Goretzka bei den Münchnern spielte, bevor er zum FC Barcelona wechselte, ist schon länger im Visier des Clubs aus der Major League Soccer. Er soll an diesem Wochenende in Chicago sein. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft ebenfalls diesen Monat aus. Mit der polnischen Nationalmannschaft hatte er die WM-Teilnahme nicht geschafft.

Sollte der Torjäger einen Vertrag bei Chicago Fire unterzeichnen, wäre allerdings kein Platz mehr frei für einen sogenannten «Designated Player» schrieb «The Athletic». Drei davon sind erlaubt, sie dürfen mit ihrem Gehalt über der erlaubten Grenze liegen. Allerdings fänden die Clubs auch dafür immer wieder Lösungsmöglichkeiten, hieß es.

Unter anderem spielen in Nordamerika schon Thomas Müller (36) bei den Vancouver Whitecaps nach seiner Zeit bei den Bayern und der ehemalige BVB-Profi Marco Reus (37) bei den LA Galaxy.