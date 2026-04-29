Der FC Schalke 04 kann am Samstag in die Bundesliga aufsteigen. Emotionale Partyszenen wären dann garantiert. Auf den Platz sollen die Fans aber nicht - aus mehreren Gründen.

Gelsenkirchen (dpa) – Bei einem Bundesliga-Aufstieg des FC Schalke 04 soll es in der Gelsenkirchener Arena keinen Platzsturm von Fans geben. Entsprechende Medienberichte decken sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Der Revierclub kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag (20.30 Uhr/Nitro und Sky) die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs am drittletzten Spieltag perfekt machen.

Dass in diesem Fall emotional gefeiert wird, ist klar. Fans sollen dafür jedoch aus mehreren Gründen nicht in den Innenraum kommen. Das hängt unter anderem mit der Bauweise der Multifunktionsarena zusammen.

2022 als mahnendes Beispiel

Um von den Tribünen auf den Platz zu gelangen, müssten Anhänger an einigen Stellen einen Höhenunterschied von fast vier Metern überwinden. Das ist gefährlich.

Dafür gibt es auch ein mahnendes Beispiel: Als Schalke 2022 in die Bundesliga aufgestiegen war, hatte es bei den Feierlichkeiten mehrere Verletzte gegeben. «Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können», sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both damals.

Appell der Polizei

«Der Verein will Maßnahmen treffen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten und um einen Platzsturm zu vermeiden. Wir als Polizei sind in Bereitstellung im Stadion, um Gefahren aller Art abzuwehren», wird Polizeisprecher Thomas Nowaczyk nun von der «Bild» zitiert. «Wir greifen aber nur ein, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, wir wollen um jeden Preis vermeiden, dass es Verletzte gibt. Deshalb auch noch mal von uns der Appell an alle Fans: Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Ordner und des Stadionsprechers, damit alle fröhlich und gesund den möglichen Aufstieg feiern können.»

Ein Platzsturm könnte für die hoch verschuldeten Schalker zudem teuer werden. So besteht unter anderem die Gefahr, dass wertvolle Technik beschädigt und der Rasen so ramponiert wird, dass er ausgetauscht werden müsste.