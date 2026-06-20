Auch im zehnten Anlauf kann Alexander Zverev das Rasentennisturnier in Halle/Westfalen nicht gewinnen. Im Halbfinale gegen Taylor Fritz muss er sich früh behandeln lassen - verliert aber nur knapp.

Halle/Westfalen (dpa) – French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Rasentennisturnier in Halle/Westfalen zum vierten Mal nacheinander im Halbfinale ausgeschieden. Bei den «Terra Wortmann Open» unterlag der Weltranglisten-Dritte bei großer Hitze und nach einer Behandlungspause im ersten Satz dem US-Amerikaner Taylor Fritz in 2:39 Stunden mit 7:6 (7:4), 4:6, 5:7. Trotz ausdauernden Kampfs setzte Zverev bei der Generalprobe für den Grand Slam in Wimbledon seine Niederlagenserie gegen den Weltranglistenneunten fort. Er verlor gegen Fritz zum siebten Mal nacheinander. In Halle wartet Zverev damit weiter auf seinen ersten Titel.

Fritz trifft im Endspiel von Halle am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen seinem Landsmann Frances Tiafoe und dem mit einer Wildcard ins Halbfinale vorgedrungenen Deutschen Daniel Altmaier.

Satzgewinn trotz Behandlung

Gegen Fritz hatte Zverev ein frühes Break zur 2:1-Führung genutzt. Dann ließ seine Energie schlagartig nach. Fritz gewann nach 1:3-Rückstand drei Spiele hintereinander. Bei 3:4 und Einstand musste Zverev das Match unterbrechen und verließ den Platz zur Behandlung. Der Grund wurde zunächst nicht ersichtlich. Nach acht Minuten kehrte er zurück und erreichte in klar besserer Verfassung den Tiebreak, den er unter dem Jubel des Publikums 7:4 gewann.

Am Ende fehlte die Kraft

Im zweiten Satz blieb Zverev zunächst auf Augenhöhe, machte körperlich aber einen zunehmend erschöpften Eindruck. Er verlor den Durchgang 4:6. Nach zehnminütiger Erholungspause vor dem dritten Satz machte Fritz in der Hitzeschlacht gegen den tapfer kämpfenden Zverev mit 7:5 alles klar.