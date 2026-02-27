Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen den VfL Bochum verdient mit 2:1 und verabschiedet sich vorerst aus dem Tabellenkeller. Für harmlose Bochumer endet eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage.

Düsseldorf (dpa) – Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag gelandet. Die Rheinländer besiegten den VfL Bochum durch Tore von Cedric Itten (45.) und Florent Muslija (57.) bei einem Gegentor durch Farid Alfa-Ruprecht (79.) verdient mit 2:1 (1:0). Durch den Erfolg sprangen die Fortunen vorerst auf den elften Platz. Für Bochum, von 10.000 mitgereisten Fans angefeuert, endete eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage.

Die Düsseldorfer, in der Defensive ohnehin ersatzgeschwächt, mussten in der 20. Minute den verletzten rechten Flügelspieler Valgeir Lunddal durch Muslija ersetzen. Düsseldorfs Kreativspieler hatte wegen einer Knöchelblessur unter der Woche kaum trainiert und war deshalb zunächst draußen geblieben.

Traumtor von Florent Muslija

Die weitgehend dominanten Düsseldorfer hatten auf Anhieb mehr und bessere Chancen, vergaben diese zunächst aber kläglich. Es dauerte bis zur 45. Minute, ehe Mittelstürmer Itten auf Flanke von Emmanuel Iyoha mit seinem zehnten Saisontor das verdiente 1:0 erzielte. Mit einem traumhaften Schlenzer aus 16 Metern in den Winkel sorgte Muslija in der 57. Minute für das 2:0. Nun erhöhten die Bochumer den Druck, kamen durch den eingewechselten Alfa-Ruprecht (79.) aber nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer.