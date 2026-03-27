Nach mehreren Tagen auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand schwimmt der Wal wieder in der Ostsee. Von der mecklenburgischen Küste ist er nicht weit weg.

Timmendorfer Strand/Warnkenhagen (dpa) - Der in der Nacht vor Timmendorfer Strand frei gekommene Buckelwal hat sich in der Ostsee in Richtung Mecklenburg bewegt. Er sei vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) in Küstennähe gesehen worden, sagte eine Sprecherin von Sea Shepherd. Mitglieder der Meeresschutzorganisation begleiten das Tier mit einem Schlauchboot. Insgesamt seien acht Boote in der Nähe des Wals.

Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen. Der Buckelwal war am Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Natur- und Umweltschützer versuchten, den Wal von einer Rückkehr ins flache Wasser abzuhalten.

Nun komme es darauf an, dass das Tier im offenen Wasser bleibe und möglichst in die Nordsee schwimme, erklärte der Biologe Robert Marc Lehmann. Noch sei der Wal nicht in Sicherheit. Seine Befreiung von der Sandbank sei bisher nicht seine Rettung, sondern nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zu Hause sei er erst im Atlantik.