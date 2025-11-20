Beach-Duos feiern Coup: Deutsche Männer im WM-Viertelfinale

Ehlers/Wickler und Pfretzschner/Winter setzen sich durch. Jetzt warten Teams aus Tschechien und Frankreich. Für die deutschen Frauen ist das Turnier in Adelaide dagegen beendet.

Adelaide (dpa) – Die deutschen Beach-Volleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft im australischen Adelaide. Die Olympia-Zweiten Ehlers/Wickler warfen das top gesetzte Duo Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen aus dem Wettbewerb. Die deutschen Meister Pfretzschner/Winter schalteten den älteren Mol-Bruder Hendrik und dessen norwegischen Landsmann Mathias Berntsen aus.

Wie schon im olympischen Halbfinale lieferten sich Ehlers/Wickler und die Skandinavier ein enges Match, an dessen Ende erneut die Deutschen triumphierten. Dieses Mal mit 2:1 (16:21, 21:18, 16:14). «Im ersten Satz haben sie uns schon dominiert», sagte Wickler, «aber wir haben es geschafft, dann trotzdem mutig zu bleiben.» Im Tiebreak führte das in Hamburg trainierende Duo bereits mit 5:0 und hatte beim 14:11 drei Matchbälle. Mol/Sörum glichen noch zum 14:14 aus, dann setzten sich die Deutschen durch.

Jetzt warten zwei Tschechen und zwei Franzosen

«Ein geiler Sieg. Wir freuen uns natürlich sehr, sehr doll», sagte Blockspieler Ehlers nach dem Match. Am Freitag um 10.30 Uhr deutscher Zeit geht es in der Runde der besten acht Teams nun gegen die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner.

Dreieinhalb Stunden früher müssen Pfretzschner/Winter gegen die Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat antreten. «Es ging fast ausschließlich darum, geduldig zu bleiben, denn wir hatten viele Chancen, die wir hätten nutzen können», sagte Sven Winter nach dem 2:0 (25:23, 22:20) gegen die Norweger. Nach einem 12:16-Rückstand im zweiten Satz drehte Pfretzschner das Spiel mit einer Serie starker Blocks. «Es macht einfach so viel Spaß zu spielen», sagte der WM-Debütant.

Alle Frauen-Teams aus Deutschland ausgeschieden

Beendet sind die Titelkämpfe dagegen für die drei letzten deutschen Frauen-Teams im Wettbewerb. Sandra Ittlinger/Anna Grüne verloren 17:21, 18:21 gegen Carolina Solberg und Rebecca Silva aus Brasilien, Linda Bock und Louisa Lippmann 18:21, 14:21 gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth. Auch für Melanie Paul und Lea Kunst gab es beim 16:21, 16:21 gegen Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland keinen Satzgewinn.