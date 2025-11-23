Beach-Duo Ehlers/Wickler verliert das Bronze-Spiel

Vom Coup gegen die Titelverteidiger zum vierten Platz: Das Hamburger Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler verpasst in Australien die erhoffte Medaille. Im Spiel um Platz drei ist Frankreich zu stark.

Adelaide (dpa) – Nils Ehlers und Clemens Wickler haben die erhoffte Medaille bei der Beach-Volleyball-WM verpasst. Die Olympia-Zweiten verloren das Bronze-Match im australischen Adelaide gegen die Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat in zwei Sätzen mit 15:21 und 15:21. Damit belegte das Hamburger Duo in der Endabrechnung den vierten Platz.

Rotar/Gauthier-Rat, die ihre erste gemeinsame Weltmeisterschaft bestritten und sich im Viertelfinale gegen die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter durchgesetzt hatten, kamen deutlich besser in das Spiel. Beim 12:8 lagen sie deutlich vorn. Ein Aufschlagfehler von Ehlers zum 13:20 bescherte den Franzosen sieben Satzbälle, von denen sie den dritten nutzten. Vor allem der erst 21 Jahre alte Rotar zeigte eine starke Leistung.

Auch im zweiten Durchgang fanden Ehlers und Wickler, die im Turnierverlauf unter anderem die Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner aus Tschechien besiegt hatten, nicht zu ihrem Spiel und machten zu viele einfache Fehler.