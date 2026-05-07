Science City Jena feiert durch einen Heimsieg gegen Heidelberg den Klassenerhalt in der BBL und stürzt die Academics in die zweite Liga. Durch Jenas Erfolg steht auch Braunschweig als Absteiger fest.

Jena (dpa) – Science City Jena wird auch in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga spielen. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg mit 81:79 (30:43, 69:69) nach Verlängerung und fuhr den entscheidenden zwölften Saisonsieg ein. Die Heidelberger müssen den Gang in die zweite Liga antreten, wo sie zuletzt in der Saison 2020/21 gespielt haben.

Durch Jenas Sieg stehen auch die Basketball Löwen Braunschweig als Absteiger fest. Die Mannschaft von Hauptgesellschafter Dennis Schröder würde auch bei zwei Siegen in ihren zwei verbliebenen Spielen nicht mehr die Klasse halten können.

Für Heidelberg sah es lange so aus, als könnten sie den Abstieg vorerst abwenden: Mit 22:5 dominierten die Gäste das erste Viertel und setzten sich im weiteren Spielverlauf auf 20 Zähler Differenz ab. Doch der Schlussabschnitt ging mit 22:10 an Jena, 54 Sekunden vor Ende des Durchgangs gingen die Gastgeber erstmals in Führung. In der Verlängerung traf Jenas Topscorer Joe Wieskamp (19 Punkte) 18 Sekunden vor Schluss den spielentscheidenden Dreier.

Bayern-Basketballer um Liga-MVP Obst bauen Siegesserie aus

An der Tabellenspitze setzten die Basketballer des FC Bayern München ihre Serie fort, der Tabellenführer fuhr mit einem 86:78 (51:39)-Auswärtserfolg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg den achten Sieg in Serie ein. Bei den Bayern erzielten Nenad Dimitrijevic (19 Punkte) und Basketball-Weltmeister Andreas Obst (17) die meisten Zähler, Obst hatte sich vor der Partie über die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) freuen können.