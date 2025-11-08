Bayerns Neuer über Patzer: «Treffe falsche Entscheidung»

Berlin (dpa) – Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer hat sich nach seinem Patzer im Spiel beim 1. FC Union Berlin selbstkritisch gezeigt. «Am Anfang sehe ich ihn nicht so gut, aber dann treffe ich die falsche Entscheidung. Es wäre besser gewesen, wenn ich mit einer Hand versuche, den wegzuhauen», sagte der 39-Jährige nach dem 2:2 (1:1) der Münchner in Köpenick. Es war nach 16 Pflichtspielsiegen in Serie der erste Punktverlust für die Bayern.

«Ich habe versucht ihn, weil so viel vor mir los gewesen ist, festzuhalten und das war dann die falsche Entscheidung.» Er habe den Ball sichern wollen, um einen Gegentreffer durch einen Abpraller zu verhindern. Der zentrale Schuss von Danilho Doekhi rutschte dem Weltmeister von 2014 durch die Hände und brachte Union die 1:0-Führung.

Kompany: «Zum Glück war ich selbst Verteidiger»

Von den Verantwortlichen der Bayern gab es Rückhalt für Neuer. «Der Manuel spielt eine überragende Saison. Das gehört genauso dazu», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Auch Trainer Vincent Kompany machte seiner Nummer eins keine Vorwürfe. «Zum Glück war ich selbst Verteidiger und verstehe: Wenn man ein Gegentor bekommt, dann ist schon sehr viel vorher passiert. Und ich schaue auch auf diese Momente», sagte der Belgier.