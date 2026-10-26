Prestigeträchtige AuszeichnungBayerns Harry Kane gewinnt den Ballon d'Ordpa26.10.2026, 23:53 UhrBayern-Star Harry Kane ist für sein herausragendes Fußballjahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Abend in seiner Heimatstadt London geehrt.London (dpa) – Informationen zum Ballon d'OrNominierungen© dpa-infocom, dpa:261026-99-72717/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterSport