Nächste Leihstation für Felipe Chávez: Diesmal geben die Münchner den jungen peruanischen Nationalspieler an einen Zweitligisten ab. Und sie verkünden gleich noch eine Neuigkeit.

München (dpa) – Der FC Bayern München verleiht Offensivtalent Felipe Chávez für diese Saison an den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Zudem hat der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem 19-Jährigen bis 2028 verlängert. Man sei von Chávez Potenzial für die Zukunft überzeugt, erklärte Münchens Sportdirektor Christoph Freund in einer Clubmitteilung. In Magdeburg solle der peruanische Nationalspieler vor allem Spielpraxis sammeln.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten die Bayern ihr Eigengewächs bereits an den 1. FC Köln verliehen. Für die Domstädter kam Chávez auf sieben Bundesliga-Einsätze. Für die Münchner erzielte er im Testspiel beim 1. FC Heidenheim (4:2) zuletzt einen sehenswerten Freistoßtreffer.

Die Bayern starten mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Bundesliga-Runde. Für Zweitligist Magdeburg steht am Sonntag gegen Holstein Kiel schon der 3. Spieltag an.