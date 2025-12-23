Bayern-Stürmer Jackson führt Senegal zum Auftaktsieg

Beim FC Bayern nimmt er eher die Rolle als Back-up für Harry Kane ein. Im Trikot des Senegal trumpft Nicolas Jackson beim Afrika-Cup groß auf.

Tanger (dpa) – Bayern-Stürmer Nicolas Jackson hat WM-Teilnehmer Senegal einen Auftaktsieg beim Afrika-Cup in Marokko beschert. Der 24-Jährige erzielte zwei Tore beim 3:0 (1:0) der Westafrikaner gegen Botsuana.

Damit konnte sich Jackson, der in der 40. und 58. Minute traf, für sein Heimatland ein wenig in Szene setzen, nachdem er in München eher die Rolle als Back-up für Torjäger Harry Kane eingenommen hatte. In der Bundesliga erzielte der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer bislang drei Tore in zwölf Spielen.

Senegal war in der Partie die klar dominierende Mannschaft und hätte noch höher gewinnen können. Das dritte Tor markierte dabei Cherif Ndiaye (90.). Damit übernahm der Afrikameister von 2022 in Gruppe D mit drei Punkten erst einmal die Spitzenposition vor der Demokratischen Republik Kongo, die gegen Benin gewann.